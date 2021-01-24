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Непобедимые боксеры устроили рубку с четырьмя нокдаунами (видео)

Непобедимые боксеры устроили рубку с четырьмя нокдаунами (видео)
16:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В воскресенье, 24 января (время киевское), в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой во втором легчайшем весе Анджело Лео - Стефен Фултон. В андеркарде шоу состоялись несколько примечательны поединков, в частности в схватке за титул временного чемпиона WBA во втором легчайшем весе сошлись непобедимые американцы Вик Пасилльяс и Рэйз Алим.

Боксер-чемпион нокаутировал соперника на канатах (видео)

Вик и Рэйз устроили рубку уже с первых секунд, однако в ней преуспел только Алим, который отправил соперника в четыре тяжелых нокдауна во втором, шестом, девятом и одиннадцатом раундах. В итоге после 4-го падения рефери в ринге остановил побоище и зафиксировал технический нокаут. Таким образом, небитый Рэйз добыл свою 18-ю победу в профи, а Пасилльяс проиграл впервые при 16-и победах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о жестком нокауте на вечере бокса Гарсия - Кэмпбелл.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Нокаут, Вик Пасилльяс, Рэйз Алим.
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