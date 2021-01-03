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Боксер-чемпион нокаутировал соперника на канатах (видео)

Боксер-чемпион нокаутировал соперника на канатах (видео)
Обновлено 13:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер GoldenBoyBoxing

В ночь на 3-е января (время киевское) в Далласе (штат Техас, США) состоялся масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой американца Райана Гарсии с британцем Люком Кэмпбеллом.

Непобедимый боксер избил соперника на глазах его брата-близнеца (видео)

В андеркарде шоу выступили представители первого наилегчайшего веса никарагуанец Феликс Альварадо и Диджей Крил из ЮАР. На кону поединка стоял чемпионский пояс по версии IBF. Альваредо владел инициативой и по ходу поединка дважды ронял соперника на канвас во втором и четвертом раундах. А в 10-й трехминутке Феликс зажал оппонента у канатов и начал избиение, которое остановил рефери в ринге, зафиксировавший технический нокаут.

Лучшие моменты боя Феликс Альварадо - Диджей Крил:

Эта победа стала 36-й для 31-летнего Феликса при двух поражениях, а 25-летний Крил проиграл во второй раз в 19-и поединках.

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном поединке на вечере бокса в Техасе.

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Все по теме:

Бокс, Нокаут, Феликс Альварадо, Диджей Крил.

Автор:

Телеграф
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