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Непобедимый боксер избил соперника на глазах его брата-близнеца (видео)

Непобедимый боксер избил соперника на глазах его брата-близнеца (видео)
15:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер premierboxing

В субботу, 26 декабря (время местное), в Лос-Анджелесе в Shrine Exposition Center состоялся масштабный вечер профессионального бокса от компании Premier Boxing Champions. В главном поединке шоу встретились представители второго среднего веса Дэвид Морелл - Майк Гавронски.

Известный боксер-нокаутер был избит мексиканским технарем (видео)

В одном из поединков андеркарда пересеклись молодой небитый проспект полулегкого веса из США 18-летний Анхель Барриентес и непобедимый 31-летний Трэвон Лоусон, который в профи-боксе с 2018 года. В третьем раунде опыт взял вверх и Лоусон отправил юного соперника в глубокий нокдаун. Барриентес поднялся, однако рефери, видя состояние боксера, завершил схватку. За поединком наблюдал еще один непобедимый проспект Чавес Барриентес, являющийся братом-близнецом Анхеля. Увидев падение брата, Чавес схватился за голову.

Видео нокаута в бою Анхель Барриентес - Трэвон Лоусон:

Это поражение стало первым для Анхеля на профи-ринге при трех победах, а Трэвон выиграл свой 4-й поединок.

Братья-близнецы Анхель и Чавес Барриентесы со звездой бокса Джервонтой Дэвисом

Ранее "Телеграф" сообщал, что на этом же вечере бокса Хесус Алехандро Рамос избил Нейма Нельсона.

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Все по теме:

Бокс, Нокаут, Анхель Барриентес, Трэвон Лоусон.

Автор:

Телеграф
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