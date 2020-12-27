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Небитый кубинец убойным апперкотом отправил соперника в стоячий нокаут (видео)

Небитый кубинец убойным апперкотом отправил соперника в стоячий нокаут (видео)
Обновлено 13:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер premierboxing

В ночь на 27 декабря в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялся последний в 2020 году вечер профессионального бокса от компании Premier Boxing Champions.

Боксер-чемпион отправил претендента в глухой нокаут (видео)

В главном поединке шоу незнающий поражений кубинец Дэвид Морелл встречался с опытным американским боксером Майком Гавронски. Схватка проходила во втором среднем весе и завершилась впечатляющей досрочной победой Морелла в третьем раунде. Уже в первой трехминутке кубинец отправил соперника в тяжелый нокдаун, а в третьем раунде после жесткого апперкота от Дэвида рефери в ринге остановил поединок, не дожидаясь падения Майка.

Эта победа стала Для Морелла 4-й на профи-ринге, а Гавронски проиграл в 4-й раз при 26 успехах.

Ранее "Телегарф" рассказывал о брутальном нокауте на вечере бокса с участием Сауля Альвареса.

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Все по теме:

Бокс, Нокаут, Дэвид Морелл, Майк Гавронски.

Автор:

Телеграф
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