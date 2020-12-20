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Небитый боксер отправил соперника в нокаут молниеносным одиночным ударом (видео)

Небитый боксер отправил соперника в нокаут молниеносным одиночным ударом (видео)
Обновлено 16:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм raysavage856

В США состоялся большой вечер профессионального бокса, главным поединком которого стала чемпионская схватка мексиканца Сауля Альвареса с британцем Каллумом Смитом.

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В андеркарде шоу выступили представители второго полулегкого веса американцы Раймонд Форд и Хуан Антонио Лопес. Казалось, дуэль идет к судейскому решению, однако в 7-м раунде небитый ранее Раймонд поймал оппонента молниеносным боковым ударом и тот тут же стал на колено. Лопес с трудом поднялся, однако рефери в ринге остановил поединок, зафиксировав технический нокаут. 

Видео нокаута в бою Раймонд Форд - Хуан Антонио Лопес:

Эта победа стала седьмой в карьере для Форда, а вот Хуан Антонио проиграл в восьмой раз, имея на своем счету 15 побед.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на этом же вечере бокса выступил двойник Илона Маска.

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Бокс, Нокаут.

Автор:

Телеграф
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