Небитый боксер отправил соперника в нокаут молниеносным одиночным ударом (видео)

В США состоялся большой вечер профессионального бокса, главным поединком которого стала чемпионская схватка мексиканца Сауля Альвареса с британцем Каллумом Смитом.

В андеркарде шоу выступили представители второго полулегкого веса американцы Раймонд Форд и Хуан Антонио Лопес. Казалось, дуэль идет к судейскому решению, однако в 7-м раунде небитый ранее Раймонд поймал оппонента молниеносным боковым ударом и тот тут же стал на колено. Лопес с трудом поднялся, однако рефери в ринге остановил поединок, зафиксировав технический нокаут.

Видео нокаута в бою Раймонд Форд - Хуан Антонио Лопес:

Эта победа стала седьмой в карьере для Форда, а вот Хуан Антонио проиграл в восьмой раз, имея на своем счету 15 побед.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на этом же вечере бокса выступил двойник Илона Маска.