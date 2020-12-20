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Боксер-чемпион отправил претендента в глухой нокаут (видео)

Боксер-чемпион отправил претендента в глухой нокаут (видео)
Обновлено 14:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм ilungamakabu.official

Боксер из Демократической Республики Конго Илунга Макабу, являющийся чемпионом мира по версии WBC в крузервейте, провел свою первую защиту чемпионского титула. Противостоял ему опытный нигериец Оланреваджу Дуродола.

Поединок в Киншасе (ДРК) проходил в равной борьбе, однако в седьмом раунде чемпиону удалось отправить претендента в глубокий нокаут. Сначала левым боковым Илунга потряс оппонента, а затем левым прямым отправил его на настил ринге, после чего зажигательно станцевал.

Видео нокаута в бою Илунга Макабу - Оланреваджу Дуродола:

Этот успех стал 28-м в карьере Илунги при двух поражениях в профи, а вот Оланреваджу проиграл в 8-й раз при 34-х победах.

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном нокауте в бою непобедимого кубинца и мексиканца-пижона.

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Все по теме:

Бокс, Нокаут, Илунга Макабу, Оланреваджу Дуродола.

Автор:

Телеграф
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