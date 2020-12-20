Боксер-чемпион отправил претендента в глухой нокаут (видео)

Боксер из Демократической Республики Конго Илунга Макабу, являющийся чемпионом мира по версии WBC в крузервейте, провел свою первую защиту чемпионского титула. Противостоял ему опытный нигериец Оланреваджу Дуродола.

Поединок в Киншасе (ДРК) проходил в равной борьбе, однако в седьмом раунде чемпиону удалось отправить претендента в глубокий нокаут. Сначала левым боковым Илунга потряс оппонента, а затем левым прямым отправил его на настил ринге, после чего зажигательно станцевал.

Видео нокаута в бою Илунга Макабу - Оланреваджу Дуродола:

RDC - Boxe: Junior Ilunga Makabu conserve sa ceinture de champion du monde Golden WBC. Il est venu à bout du Nigérian Olanrewaju Durodola par K.O au 7ème round pour garder son titre remporté le 31 janvier 2020 à Kinshasa, aux points, face au polonais Michäel Cieslak. pic.twitter.com/rHMyRcWGUx — ÉCHOS DE LA RDC (@ViveCongo) December 20, 2020

Этот успех стал 28-м в карьере Илунги при двух поражениях в профи, а вот Оланреваджу проиграл в 8-й раз при 34-х победах.

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном нокауте в бою непобедимого кубинца и мексиканца-пижона.