Повис на канатах: непобедимый боксер заставил сдаться опытного оппонента (видео)

В ночь с 26-го на 27-е декабря (время киевское) в Лос-Анджелесе в Shrine Exposition Center состоялся масштабный вечер профессионального бокса от промоутерской компании Premier Boxing Champions, главным событием которого стал бой Дэвид Морелл - Майк Гавронски.

В андеркарде шоу состоялось несколько примечательных схваток, в частности в полусреднем весе сразились небитый американец Хесус Алехандро Рамос и еще один представитель США Нейм Нельсон. Поединок завершился досрочно, после того как Нейм решил не выходить на пятый раунд. Бой проходил при явном преимуществе Хесуса, который дважды отправлял оппонента в нокдауны. При последнем "падении" Нельсон застрял в канатах.

Лучшие моменты боя Хесус Алехандро Рамос -Нейм Нельсон:

Для непобедимого 19-летнего Рамоса эта победа стала 14-й на профи-ринге, а вот 30-летний Нельсон проиграл в 5-й раз при 14 триумфах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на этом вечере бокса известный американский нокаутер сам проиграл нокаутом.