Скачать
Воскресенье, 27.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Небитый кубинец убойным апперкотом отправил соперника в стоячий нокаут (видео)
Небитый кубинец убойным апперкотом отправил соперника в стоячий нокаут (видео)
Сверхчеловек: баскетболист забил 105 трехочковых подряд (видео)
Сверхчеловек: баскетболист забил 105 трехочковых подряд (видео)
Милевский рассказал, что сделает с Зеленским при встрече (видео)
Милевский рассказал, что сделает с Зеленским при встрече (видео)
Непобедимый боксер избил соперника на глазах его брата-близнеца (видео)
Непобедимый боксер избил соперника на глазах его брата-близнеца (видео)

Повис на канатах: непобедимый боксер заставил сдаться опытного оппонента (видео)

Повис на канатах: непобедимый боксер заставил сдаться опытного оппонента (видео)
Обновлено 15:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер premierboxing

В ночь с 26-го на 27-е декабря (время киевское) в Лос-Анджелесе в Shrine Exposition Center состоялся масштабный вечер профессионального бокса от промоутерской компании Premier Boxing Champions, главным событием которого стал бой Дэвид Морелл - Майк Гавронски.

Небитый кубинец убойным апперкотом отправил соперника в стоячий нокаут (видео)

В андеркарде шоу состоялось несколько примечательных схваток, в частности в полусреднем весе сразились небитый американец Хесус Алехандро Рамос и еще один представитель США Нейм Нельсон. Поединок завершился досрочно, после того как Нейм решил не выходить на пятый раунд. Бой проходил при явном преимуществе Хесуса, который дважды отправлял оппонента в нокдауны. При последнем "падении" Нельсон застрял в канатах.

Лучшие моменты боя Хесус Алехандро Рамос -Нейм Нельсон:

Для непобедимого 19-летнего Рамоса эта победа стала 14-й на профи-ринге, а вот 30-летний Нельсон проиграл в 5-й раз при 14 триумфах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на этом вечере бокса известный американский нокаутер сам проиграл нокаутом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Нокаут, Хесус Алехандро Рамос, Нейм Нельсон.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жена футболиста Динамо пожаловалась на отсутствие снега по прилету с Мальдив (фото)
02 Милевский рассказал, что сделает с Зеленским при встрече (видео)
03 Известный боксер-нокаутер был избит мексиканским технарем (видео)
04 Жена футболиста сборной Украины засветила упругие ягодицы на семейном фото
05 Форвард сборной Украины отметился безобразным поступком на поле (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь