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Известный боксер-нокаутер был избит мексиканским технарем (видео)

Известный боксер-нокаутер был избит мексиканским технарем (видео)
Обновлено 14:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер premierboxing

В ночь на 27 декабря (время киевское) в Лос-Анджелесе в Shrine Exposition Center состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок во втором среднем Дэвид Морелл - Майк Гавронски.

Монстр вернулся: непобедимый боксер добыл 16-ю победу нокаутом в первом раунде (видео)

В главном поединке андеркарда на ринг вышли представители второго среднего веса американец Джеймс Киркленд, у которого 30 побед нокаутом в карьере, и мексиканец Хуан Монтиэль. 36-летний американец не совладал с 26-летним соперником уже с первых минут встречи, побывав в раннем нокдауне. В середине первой трехминутки Джеймс после впечатляющей серии ударов от Хуана оказался в тяжелом нокдауне. "Воин" поднялся, однако тут же был забит очередной комбинацией ударов.

Лучшие моменты боя Джеймс Киркленд - Хуан Монтиэль:

Эта победа стала 22-й для Монтиэля в профи при 4 поражениях и двух ничьих. Киркленд проиграл в третий раз при 34-х победах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о тяжелом нокауте в бою двух украинцев.

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Все по теме:

Бокс, Нокаут, Джеймс Киркленд, Хуан Монтиэль.

Автор:

Телеграф
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