Украинский боксер отправил соотечественника в глубокий нокаут в титульном бою (видео)

В пятницу, 18 декабря, в Киеве состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в первом среднем весе между украинцами Арамом Фанияном (19-1, 2 КО) и Юрием Вишняковым (6-1, 3 КО).

23-летний Фаниян вел поединок и уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун. Вишняков и не думал сдаваться, поднялся и выровнял ход поединка, однако в пятом раунде Юрий пропустил тяжелейший боковой удар и оказался в глубоком нокауте. Вишняков пытался подняться, однако ноги уже не слушались его.

Таким образом, Фаниян завоевал вакантный второстепенный пояс WBO Oriental в первом среднем весе. Примечательно, что Арам добыл вторую победу нокаутом в 20-поединках, в которых 19 раз одерживал верх. Вишняков проиграл впервые в семи встречах.

Видео нокаута в бою Арам Фаниян - Юрий Вишняков:

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