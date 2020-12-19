Скачать
Суббота, 19.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Украинский кикбоксер избил румына в чемпионском бою (видео)
Украинский кикбоксер избил румына в чемпионском бою (видео)
В США признали гол Ибрагимовича лучшим в истории (видео)
В США признали гол Ибрагимовича лучшим в истории (видео)
Юный талант Барселоны может завершить карьеру после столкновения со штангой (видео)
Юный талант Барселоны может завершить карьеру после столкновения со штангой (видео)
Головкин - Шеремета: видео боя
Головкин - Шеремета: видео боя

Украинский боксер отправил соотечественника в глубокий нокаут в титульном бою (видео)

Украинский боксер отправил соотечественника в глубокий нокаут в титульном бою (видео)
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм topboxing.generation

В пятницу, 18 декабря, в Киеве состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в первом среднем весе  между украинцами Арамом Фанияном (19-1, 2 КО) и Юрием Вишняковым (6-1, 3 КО).

23-летний Фаниян вел поединок и уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун. Вишняков и не думал сдаваться, поднялся и выровнял ход поединка, однако в пятом раунде Юрий пропустил тяжелейший боковой удар и оказался в глубоком нокауте. Вишняков пытался подняться, однако ноги  уже не слушались его. 

Таким образом, Фаниян завоевал вакантный второстепенный пояс WBO Oriental в первом среднем весе. Примечательно, что Арам добыл вторую победу нокаутом в 20-поединках, в которых 19 раз одерживал верх. Вишняков проиграл впервые в семи встречах.

Видео нокаута в бою Арам Фаниян - Юрий Вишняков:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Top Boxing Generation (@topboxing.generation)

Ранее "Телеграф" рассказывал об невероятном нокаутере из США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Нокаут, Арам Фаниян, Юрий Вишняков.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский боец ММА отправил соперника в нокаут эффектным ударом "ножницы" (видео)
02 Головкин четырежды отправлял непобедимого поляка в нокдаун (видео)
03 В США признали гол Ибрагимовича лучшим в истории (видео)
04 Украинский боксер отправил соотечественника в глубокий нокаут в титульном бою (видео)
05 Украинский кикбоксер избил румына в чемпионском бою (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь