Гарсия нокаутировал Кэмпбелла, поднявшись с нокдауна (видео)

В ночь на 3-е января (время киевское) в Далласе (штат Техас, США) в American Airlines Center состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой Райан Гарсия - Люк Кэмпбелл. На кону поединка стоял пояс временного чемпиона WBC в легком весе.

Непобедимый американский легковес Райан Гарсия сумел досрочно победить британца Люка Кэмпбелла. Однако схватка оказалась для 22-летнего Райана совсем не легкой прогулкой. Уже во втором раунде 33-летний Люк поймал соперника левым боковым и отправил того в тяжелый нокдаун. Гарсия восстановился, а в 7-м раунде мощным ударом в корпус нокаутировал оппонента.

Видео нокдауна:

LUKE CAMPBELL PUTS RYAN GARCIA ON THE CANVAS IN ROUND 2 pic.twitter.com/hCQaPiVHjY

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 2, 2021