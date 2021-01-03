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Гарсия нокаутировал Кэмпбелла, поднявшись с нокдауна (видео)

Гарсия нокаутировал Кэмпбелла, поднявшись с нокдауна (видео)
Обновлено 10:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер DAZNBoxing

В ночь на 3-е января (время киевское) в Далласе (штат Техас, США) в American Airlines Center состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой Райан Гарсия - Люк Кэмпбелл. На кону поединка стоял пояс временного чемпиона WBC в легком весе.

Непобедимый американский легковес Райан Гарсия сумел досрочно победить британца Люка Кэмпбелла. Однако схватка оказалась для 22-летнего Райана совсем не легкой прогулкой. Уже во втором раунде 33-летний Люк поймал соперника левым боковым и отправил того в тяжелый нокдаун. Гарсия восстановился, а в 7-м раунде мощным ударом в корпус нокаутировал оппонента.

Видео нокдауна:

Гарсия выровнял схватку и начал доминировать в ринге: 

Видео нокаута:

Этот успех стал 21-м для непобедимого Райана в профессиональной карьере, Люк, в свою очередь, проиграл в четвертый раз при 20 победах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ломаченко вновь заявил, что не проиграл бой Теофимо Лопесу.

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Все по теме:

Бокс, Люк Кэмпбелл, Райан Гарсия.

Автор:

Телеграф
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