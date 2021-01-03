Боксер едва не выиграл бой, побывав в трех нокдаунах (видео)

На вечере бокса в Далласе (штат Техас, США) состоялся удивительный бой.

В реванше встретились представители второго полулегкого веса никарагуанец Рене Альварадо и венесуэлец Роджер Гутьеррес. На кону схватки стоял чемпионский пояс WBA. В третьем раунде 25-летний Гутьеррес поймал оппонента апперкотом и уложил того на канвас. Еще через несколько секунд 31-летний Альварадо поймал прямой удар и вновь рухнул в нокдаун. Рене пришел в себя, выровнял схватку и уже готовился праздновать победу, однако в 12-м раунде Роджер в третий раз отправил соперника в нокдаун. В итоге все судьи отдали победу Гутьерресу со счетом 112-113.

Лучшие моменты боя Рене Альварадо - Роджер Гутьеррес:

Отметим, Гутьеррес выиграл свою 25-ю схватку в 29-и поединках, а Альварадо проиграл в 9-й раз при 32-х победах.

"Телеграф" напоминает, что в главном бою на вечере бокса в Техасе Райан Гарсия нокаутировал бывшего соперника Василия Ломаченко.