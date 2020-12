Боксер-чемпион отправил претендента в стоячий нокаут (видео)

В четверг, 31 декабря, в Токио (Япония) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой во втором наилегчайшем весе (до 52,16 кг) Кадзуто Иока - Косеи Танака.

Чемпион WBO Иока в довольно равном поединке сумел переломить ход встречи и дважды отправить претендента в тяжелые нокдауны в пятом и шестом раундах. А в восьмой трехминутке Кадзуто поймал Танаку встречным хуком, отправив того в стоячий нокаут. От падения Косеи спас рефери в ринге.

Видео нокаута в бою Кадзуто Иока - Косеи Танака:

31yr old Kazuto Ioka (26-2, 15 KO's) with a masterful performance, dropping Kosei Tanaka (15-1) in the 5th and 6th rounds on his way to a TKO-8 victory to defend his WBO World super flyweight title in spectacular fashion in the New Years Eve grand gala in Tokyo, Japan pic.twitter.com/pQBz5UUAca

