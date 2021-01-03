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Небитый "Хищник" избил "Фараона" на вечере бокса Гарсия - Кэмпбелл (видео)

Небитый "Хищник" избил "Фараона" на вечере бокса Гарсия - Кэмпбелл (видео)
Обновлено 14:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм raul_cg95

В ночь с 2-го на 3-е января (время киевское) в Далласе (штат Техас, США) состоялся масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой американца Райана Гарсии с британцем Люком Кэмпбеллом.

В первом поединке карда на ринг вышли представители среднего веса мексиканцы Рауль "Хищник" Куриэль и Рамсес "Фараон" Агатон. Непобедимый 25-летний Рауль с первых секунд начал избивать оппонента, который лишь выживал в ринге. В середине второго раунда Куриэль провел несколько блестящих серий ударов, а 30-летний Агатон лишь пытался уклоняться. В итоге рефери в ринге принял решение завершить схватку техническим нокаутом из-за пассивности Рамсеса.

Таким образом, "Хищник" добыл свою восьмую победу на профи-ринге, а "Фараон" проиграл свою 13-ю схватку при 22 победах и трех ничьих.

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном поединке в Далласе, где боксер побывал в трех нокдаунах и едва не выиграл схватку.

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Все по теме:

Бокс, Нокаут, Рауль Куриэль, Рамсес Агатон.

Автор:

Телеграф
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