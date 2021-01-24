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Небитый российский боксер сломал ногу, улетев в жесткий нокдаун (видео)

Небитый российский боксер сломал ногу, улетев в жесткий нокдаун (видео)
Обновлено 09:36 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм rccboxing

В субботу, 23 января, в Екатеринбурге состоялся вечер профессиональной бокса, главным событием которого стал бой россиянина Дмитрия Юна с армянином Жорой Амазаряном.

Непобедимый боксер избил соперника на глазах его брата-близнеца (видео)

Небитый российский легковес уже во втором раунде серией мощных ударов заставил соперника присесть на колено. Более опытный Амазарян сумел восстановится и уже в четвертом раунде мощнейшим встречным с правой уложил соперника в тяжелый нокдаун. Тут же прозвенел гонг, однако на пятый раунд Юн так и не вышел. По предварительным данным, Дмитрий сломал ногу, неудачно упав на канвас. К слову, спортсмен не сумел выйти даже на оглашение вердикта.

Лучшие моменты боя Дмитрий Юн - Жора Амазарян:

 
 
 
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Публикация от RCC Boxing Promotions (@rccboxing)

Таким образом, Юн лишился "нуля" в графе поражений, а Амазарян добыл 10-ю победу в профи при двух поражениях и двух ничьих.

Ранее "Телеграф" рассказывал о молниеносном нокауте на вечере бокса в США.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Дмитрий Юн, Жора Амазарян.
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