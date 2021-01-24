Небитый российский боксер сломал ногу, улетев в жесткий нокдаун (видео)

В субботу, 23 января, в Екатеринбурге состоялся вечер профессиональной бокса, главным событием которого стал бой россиянина Дмитрия Юна с армянином Жорой Амазаряном.

Небитый российский легковес уже во втором раунде серией мощных ударов заставил соперника присесть на колено. Более опытный Амазарян сумел восстановится и уже в четвертом раунде мощнейшим встречным с правой уложил соперника в тяжелый нокдаун. Тут же прозвенел гонг, однако на пятый раунд Юн так и не вышел. По предварительным данным, Дмитрий сломал ногу, неудачно упав на канвас. К слову, спортсмен не сумел выйти даже на оглашение вердикта.

Лучшие моменты боя Дмитрий Юн - Жора Амазарян:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RCC Boxing Promotions (@rccboxing)

Таким образом, Юн лишился "нуля" в графе поражений, а Амазарян добыл 10-ю победу в профи при двух поражениях и двух ничьих.

Ранее "Телеграф" рассказывал о молниеносном нокауте на вечере бокса в США.