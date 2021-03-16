"Ломаченко убегал": отец Лопеса объяснил, почему зрители не увидели нокаут

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса Теофимо Лопес-старший объяснил, почему Тео не завершил бой с украинцем Василием Ломаченко досрочно. По мнению Лопеса-старшего, Loma убегал от его сына, чтобы не нарваться на жесткий нокаут.

"Еще два года назад я сказал, что Теофимо станет чемпионом мира за 15 боев. Мы знали, что в 16-м поединке он заберет все пояса, когда побьет Ломаченко. Я считаю, что Теофимо не нокаутировал Василия только потому, что украинец убегал. Дело даже не в том, что Ломаченко не хотел боксировать. Мой сын попросту не позволил ему это сделать. Лома предпочел пройти всю дистанцию, чтобы не проиграть нокаутом", - заявил Лопес-старший в комментарии для Youtube-канала Johnny's Boxing Empire.

"Телеграф" напоминает, что Ломаченко проиграл Лопесу все свои пояса в бою, который состоялся в октябре 2020 года. Американец категорически против реванша, а потому украинец ищет нового соперника. По плану промоутера Боба Арума, Ломаченко должен встретиться с малоизвестным японцем, однако у Василия свое мнение на этот счет. Loma устроил перепалку в twitter c регулярным чемпионом WBC Девином Хэйни, и теперь украинец может получить чемпионский бой сразу же после поражения.