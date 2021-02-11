"Слава Украине": обидчик Ломаченко поприветствовал болельщиков (видео)

Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес, обращаясь к своим фанатам из Украины поприветствовал их словами "Слава Украине".

На видео, которое опубликовано на Instagram-страничке известного юриста из мира бокса Николая Ковальчука, Лопес-младший обратился к своим болельщикам из Украины. "Всем привет. Я Теофимо Лопес и я хочу поприветствовать всех моих фанатов из Украины. Слава Украине. Да это "Переворот" (прозвище Тео, - прим. ред.) Viva Ukraine", - заявил чемпион.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mykola Kovalchuk (@kovalchukmykola)

"Телеграф" напоминает, что в октябре 2020 года украинский боксер-легковес Василий Ломаченко единогласным решением судей уступил Лопесу, потеряв все свои чемпионские пояса. Василий до сих пор считает, что судьи были "заряжены" против него, и из-за этого у него произошел конфликт с Бобом Арумом. Отметим, после боя появилась информация о травме двукратного олимпийского чемпиона из Украины, который в итоге перенес операцию. Ожидается, что украинский боксер вернется на ринг весной/летом 2021 года, а его соперник пока не известен.