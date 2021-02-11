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"Слава Украине": обидчик Ломаченко поприветствовал болельщиков (видео)

"Слава Украине": обидчик Ломаченко поприветствовал болельщиков (видео)
Обновлено 12:39 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм teofimolopez

Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес, обращаясь к своим фанатам из Украины поприветствовал их словами "Слава Украине".

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На видео, которое опубликовано на Instagram-страничке известного юриста из мира бокса Николая Ковальчука, Лопес-младший обратился к своим болельщикам из Украины. "Всем привет. Я Теофимо Лопес и я хочу поприветствовать всех моих фанатов из Украины. Слава Украине. Да это "Переворот" (прозвище Тео, - прим. ред.) Viva Ukraine", - заявил чемпион.

 
 
 
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Публикация от Mykola Kovalchuk (@kovalchukmykola)

"Телеграф" напоминает, что в октябре 2020 года украинский боксер-легковес Василий Ломаченко единогласным решением судей уступил Лопесу, потеряв все свои чемпионские пояса. Василий до сих пор считает, что судьи были "заряжены"  против него, и из-за этого у него произошел конфликт с Бобом Арумом. Отметим, после боя появилась информация о травме двукратного олимпийского чемпиона из Украины, который в итоге перенес операцию. Ожидается, что  украинский боксер вернется на ринг весной/летом 2021 года, а его соперник пока не известен

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 283

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Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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