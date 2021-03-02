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Ломаченко устроил перепалку с чемпионом мира в сети

Ломаченко устроил перепалку с чемпионом мира в сети
Обновлено 10:54 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм lomachenkovasiliy

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко вступил в споры с чемпионом мира в легком весе американцем Девином Хэйни.

Известный боксер высмеял Лопеса, который кичится победой над Ломаченко

Хейни на своей страничке в twitter опубликовать пост, в котором спросил: "Куда делся Ломаченко". Украинец не стал отмалчиваться и ответил: "Я жду, пока вы, трусы, решитесь на настоящий бой". На этом спортсмены не остановились и продолжили перепалку.

Хэйни: "Ожидание - это не лучший для тебя вариант, полагаю, ты понял это в бою с Тео".

Ломаченко: "Ожидание - это твое любимое занятие, потому что ты все еще не боксировал ни с одним стоящим соперником".


Хэйни: "Я определенно ждал боя с тобой, когда был твоим обязательным претендентом, а ты попросил вручить тебе франшизный пояс".

Ломаченко: "Ты прекрасно знаешь, что это было не мое решение! Но тебе не на что жаловаться, так как они вручили тебе пояс письмом".

Завершился спор репликой Девина: "Что же, расскажи, кто принял это решение?"

"Телеграф" напоминает, что в октябре 2020 года Василий Ломаченко в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе уступил решением судей американцу Теофимо Лопесу. Хэйни в своем последнем поединке одолел Юриоркиса Гамбоа. Оба боксера пока не знают своих следующих соперников.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Василий Ломаченко, Девин Хэйни.
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