Ломаченко устроил перепалку с чемпионом мира в сети

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко вступил в споры с чемпионом мира в легком весе американцем Девином Хэйни.

Хейни на своей страничке в twitter опубликовать пост, в котором спросил: "Куда делся Ломаченко". Украинец не стал отмалчиваться и ответил: "Я жду, пока вы, трусы, решитесь на настоящий бой". На этом спортсмены не остановились и продолжили перепалку.

Хэйни: "Ожидание - это не лучший для тебя вариант, полагаю, ты понял это в бою с Тео".

Ломаченко: "Ожидание - это твое любимое занятие, потому что ты все еще не боксировал ни с одним стоящим соперником".





Хэйни: "Я определенно ждал боя с тобой, когда был твоим обязательным претендентом, а ты попросил вручить тебе франшизный пояс".

Ломаченко: "Ты прекрасно знаешь, что это было не мое решение! Но тебе не на что жаловаться, так как они вручили тебе пояс письмом".

Завершился спор репликой Девина: "Что же, расскажи, кто принял это решение?"

"Телеграф" напоминает, что в октябре 2020 года Василий Ломаченко в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе уступил решением судей американцу Теофимо Лопесу. Хэйни в своем последнем поединке одолел Юриоркиса Гамбоа. Оба боксера пока не знают своих следующих соперников.