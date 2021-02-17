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Известный боксер высмеял Лопеса, который кичится победой над Ломаченко

Известный боксер высмеял Лопеса, который кичится победой над Ломаченко
Обновлено 14:51 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм kingryan

Временный чемпион мира по версии WBC, американский боксер Райан Гарсия прокомментировал бой Василий Ломаченко - Теофимо Лопес. По мнению Райана, Лопес кичится своей победой на украинцем, однако Василий иногда попросту избивал Тео.

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"Я увидел, что Ломаченко почувствовал выстрелы Лопеса. Его потрясали дважды. Линарес отправил его в нокдаун, а Кэмпбелл потряс. Он думал, что Лопес может оказаться еще более мощным панчером, чем они, поэтому в начале боя он боялся пропустить, и в этом была логика. Но когда Ломаченко понял, что все не так страшно, как казалось, он начал бить Лопеса. Ломаченко побил Теофимо в нескольких раундах. Голова Лопеса начала напоминать скоростную грушу. У него опухли глаза, он напропускал. Поэтому мне не нравится, когда Лопес выставляет все так, будто он уничтожил Ломаченко", - рассказал Гарсия в комментарии для Youtube-канала FightHype.com.

"Телеграф" напоминает, что Ломаченко не согласился с решением судей в бою с Лопесом и даже опубликовал "видеодоказательства" своей победы над Тео. Сейчас Loma, похоже, проведет бой против малоизвестного японца.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Райан Гарсия.
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