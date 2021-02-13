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Названо имя следующего соперника Ломаченко (видео)

Названо имя следующего соперника Ломаченко (видео)
Обновлено 10:31 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм masayosinakatani

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум раскрыл свои планы касательно украинского боксера-легковеса Василия Ломаченко (14–2, 10 KO). По словам функционера, он готовит для Василия шоу в США на лето 2021 года, а следующим соперником украинца станет японец Масайоши Накатани (19–1, 13 KO). Примечательно, что оба боксера проиграли американцу Теофимо Лопесу единогласным решением судей.

"Мы общались с Ломаченко. Мы нацелены провести его поединок в начале лета. Василий устал драться в "пузырях". Его шоу отлично продается, поэтому мы считаем, что сможем устроить ему поединок в начале лета в США. Возможно, его соперником станет японский боксер Накатани, который отправил в нокаут Феликса Вердехо и прошел всю дистанцию с Теофимо Лопесом. Накатани - легковес с очень тяжелым ударом. Мы рассматриваем его как соперника для Ломаченко", - рассказа Боб Арум в интервью Youtube-каналу iFL TV.

Лучшие моменты боя Накатани - Вердехо:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Теофимо Лопес обратился к украинцам.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 919

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Боб Арум, Василий Ломаченко, Масайоши Накатани.
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