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Лопес заявил, что реванша с Ломаченко не будет и объяснил, почему

Лопес заявил, что реванша с Ломаченко не будет и объяснил, почему
Обновлено 14:56 Сегодня Телеграф

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес заявил, что не заинтересован в реванше над украинцем Василием Ломаченко.

Об этом сообщает Bad Left Hook.

"Потребности в реванше нет. Мы выходили в ринг и уничтожали всех подряд. Мы сделали то, что должны были сделать. Все говорят о реванше, но к нам не было никакого уважения. Нам не дали опцию реванша, так что это исходило от другой стороны", - уточнил Лопес.

По его мнению, к его команде не проявили уважения во время первого боя, поэтому не стоит ожидать бой-реванш.

Напомним, в октябре прошлого года Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.

Буквально недавно, 2 февраля, стало известно, что Василий Ломаченко и Теофимо Лопес получили предложение провести матч-реванш в Катаре.

А уже 4 февраля Лопес заявил, что в двух последующих боях не собирается встречаться с украинцем Василием Ломаченко.

Как сообщал "Телеграф", ранее Лопес, обращаясь к своим фанатам из Украины поприветствовал их словами "Слава Украине".

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 183

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Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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