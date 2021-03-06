Ломаченко может вернуть титул чемпиона уже в следующем бою

Британский промоутер Эдди Хирн поведал, что Василий Ломаченко своей выходкой в twitter влез в переговорный процесс между чемпионом WBC Девином Хэйни и Хорхе Линаресом. Теперь вариант с украинцем для чемпиона является приоритетным. Таким образом, Loma может вернуть один из утраченных поясов уже в следующем бою.

"Сейчас случился поворот на 180 градусов в организации боя Хэйни - Линарес, ведь появился Ломаченко. Билл Хэйни позвонил мне и сказал, чтобы мы заставили Василия выйти в ринг. Я общался с Эгисом Климасом и сказал, что мы сделаем предложение Top Rank. Я был бы счастлив провести этот бой, это была бы восхитительная схватка. Дэвин также будет счастлив подраться с Ломаченко. Если мы сможем договориться об условиях, то это будет предпочтительнее Линареса. Но если не выйдет, то Линарес готов к работе", - рассказал Хирн в комментарии для Youtube-канала iFL TV.

"Телеграф" напоминает, что Ломаченко и Хэйни без своих представителей уже сами договорились о проведении боя. Ранее Боб Арум намекнул, что следующим соперником Ломаченко станет малоизвестный японец.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем бою Василий Ломаченко потерял все свои чемпионские пояса в бою с американцем Теофимо Лопесом, который фактически стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Хэйни, в свою очередь, в своем крайнем поединке успел защитить свой пояс от посягательств Юриоркиса Гамбоа.