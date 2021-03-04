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Твиттерная война Ломаченко и Хэйни может перерасти в реальный бой

Твиттерная война Ломаченко и Хэйни может перерасти в реальный бой
15:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер NateRam305

Украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко, похоже, самостоятельно без своего промоутера Боба Арума нашел себе следующего соперника.

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Накануне Ломаченко и действующий регулярный чемпион WBC в легком весе американец Девин Хэйни повздорили в twitter. Хэйни намекнул, что Василий не хотел драться с ним, и получил от украинца решительный ответ. В итоге их перепалка в соцсети переросла в переговоры, и спортсмены договорились о поединке.

Девин заявил, что он "свободен в апреле или в начале мая", а Василий принял предложение, отметив, что "он будет готов".

Ранее сообщалось, что следующим соперником Ломаченко станет малоизвестный японец.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем бою Ломаченко потерял три чемпионских титула, а его соперник - Теофимо Лопес фактически стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Хэйни, в свою очередь, уже успел защитить свой пояс в бою с Юриоркисом Гамбоа.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Василий Ломаченко, Девин Хэйни.
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