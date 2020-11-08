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Хэйни защитил пояс чемпиона мира в весе Ломаченко: лучшие моменты боя с Гамбоа (видео)

Хэйни защитил пояс чемпиона мира в весе Ломаченко: лучшие моменты боя с Гамбоа (видео)
Обновлено 13:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер matchroomboxing

В ночь на 8 ноября (время киевское) в американском Холливуде (штат Флорида) состоялся большой вечер профессионального бокса от компании Matchroom Boxing Эдди Хирна.

В главном бою шоу американец Дэвин Хэйни защищал свой титул чемпиона мира WBC в легком весе в поединке с кубинцем Юриоркисом Гамбоа. Чемпионская схватка продлилась всю дистанцию и после отведенных 12-и раундов все судьи отдали победу Хэйни: 118:109, 120:107, 120:107.

Обзор лучших моментов шоу в Холливуде (хайлайты боя Хэйни - Гамбоа смотреть с 10:59): 

Непобедимый Хэйни выиграл свою 25-ю схватку на профи-ринге, а для Гамбоа это фиаско стало четвертым в карьере при 30 победах.

Телеграф напоминает, что в легком весе свои последние бои проводил и украинец Василий Ломаченко, который недавно сенсационно проиграл американцу Теофимо Лопесу.

Ранее Телеграф сообщал о странном нокауте в последнем бою Луиса Ортиса.

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Все по теме:

Бокс, Юриоркис Гамбоа, Девин Хэйни.

Автор:

Телеграф
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