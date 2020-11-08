Кубинский гигант Ортис странно нокаутировал Флореса (видео)

В ночь на 8 ноября (время киевское) в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния) состоялся боксерский вечер супертяжей от промоутерской компании Premier Boxing Champions.

В главном поединке шоу, которое проходило на арене Microsoft Theater, на ринг после поражения от Деонтея Уайлдера вернулся кубинец Луис Ортис. Противостоял 41-летнему "Кинг-Конгу" 30-летний американец Александер Флорес. В итоге уже в первом раунде Ортис отправил соперника на канвас ударом в корпус - зрители и комментаторы даже не поняли, что произошло. Эта победа стала для Луиса 32-й на профи-ринге при 2 поражениях (оба от Уайлдера, - прим. ред.).

Видео нокаута в бою Луис Ортис - Александер Флорес:

В другом поединке вечера Фрэнк Санчес, четыре раза отправляв в нокдаун Брайана Ховарда, добыл победу нокаутом и защитил свой титул WBO NABO в хевивейте.

В еще одном поединке андеркарда Майкл Коффи идеальным апперкотом нокаутировал Джои Абелла.

Ранее Телеграф рассказывал о следующем сопернике Тайсона Фьюри, который вернется на ринг в декабре 2020 года.