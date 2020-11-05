Тайсон Фьюри проведет бой c непобедимым обидчиком Чисоры

Чемпион мира по версия WBC и The Ring в супертяжелвом весе британец Тайсон Фьюри проведет свой следующий поединок не с американцем Деонтеем Уайлдером, а с немцем Агитом Кабайелом, у которого на счету 20 побед в профи при отсутствии поражений.

"Тайсон Фьюри и Агит Кабайел подходят к сделке о бое 5 декабря. Титульный поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе пройдет в Лондоне и будет транслироваться BT Box Office в Британии и каналом ESPN в США. Для Кабайела это будет большой вызов после отмены его поединка с Кубратом Пулевым", - рассказал боксерский инсайдер Майк Коппинджер в своем twitter.

Для Тайсона Фьюри это станет первым поединком после победы над Деонтеем Уайлдером в феврале 2020 года. Кабайел, в свою очередь, в последний раз выходил на ринг в июле этого года против Евгениоса Лазаридиса (победа единогласным решением судей, - прим. ред.). Наибольшую известно Агит приобрел после сенсационной победы над Дереком Чисорой в 2017 году. К слову, Тайсон Фьюри побеждал Чисору дважды в 2014 и 2011 годах.

Ранее Телеграф сообщал, что Чисора в близком бою проиграл Усику.