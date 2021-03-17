Ломаченко обвинил Лопесов в трусости (видео)

Украинский боксер Василий Ломаченко назвал причины, по которым ТеофимоЛопес не даст ему реванш. По мнению украинца, Лопесы (отец и сын, - прим. ред.) попросту бояться давать ему второй бой.

"Лопесы понимают, что если они отбоксировали со мной и у них были серьезные проблемы во второй половине поединка, и они поняли, из-за чего в первой половине я ничего не делал. Они понимают, что если они дадут реванш, то я выйду боксировать с двумя руками и полностью здоров. А это значит, что картинка будет совершенно другая. И очень быстро можно потерять все то, что они завоевали случайным образом. Поэтому реванш они мне не дадут, это мое мнение", - рассказал Ломаченко в комментарии для Youtube-канала SNOWQUEENLA.

"Телеграф" напоминает, что Ломаченко в октябре 2020 года проиграл Лопесу все свои пояса в 12-раундовом бою. Теофимо категорически против реванша из-за того, что Василий "не проявил к нему уважениия", а потому украинец находится в поисках нового соперника. По плану промоутера украинского боксера Боба Арума, Ломаченко должен провести схватку с малоизвестным японцем, однако у Василия на этот счет свое мнение. Loma устроил перепалку в twitter c регулярным чемпионом WBC американцем Девином Хэйни, и теперь может получить титульный бой.