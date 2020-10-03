Российский топ-боксер Ковалев получил срок в США

Российский боксер-профессионал Сергей Ковалев влип в скандальную историю еще в 2018 году.

Известный российский боксер, экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев получил условный срок в США. Об этом сообщает TMZ.

По информации источника, "Крушитель" в пятницу пошел на сделку с прокурором в деле о нападении на женщину и собаку в июне 2018 года. В итоге Сергея приговорили к трем годам условно. Также суд обязал его выплатить $220 судебных издержек и пойти на специальные курсы по управлению гневом. Гражданское дело Джейми Фронтц (потерпевшая, - прим. ред.) все еще в силе.

Ранее Фронтц обвиняла Ковалева в избиении. По ее словам, боксер ухаживал за ней, а после отказа избил. Джейми заявили о весьма серьезных повреждениях: переломе носа, сотрясении головного мозга и смещении позвоночного диска.

Свой последний бой Ковалев провел в ноябре 2019 года против Сауля Альвареса. Тогда россиянин проиграл мексиканцу нокаутом в 11-м раунде.