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Российский топ-боксер Ковалев получил срок в США

Российский топ-боксер Ковалев получил срок в США
Обновлено 19:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Российский боксер-профессионал Сергей Ковалев влип в скандальную историю еще в 2018 году.

Известный российский боксер, экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев получил условный срок в США. Об этом сообщает TMZ

По информации источника, "Крушитель" в пятницу пошел на сделку с прокурором в деле о нападении на женщину и собаку в июне 2018 года. В итоге Сергея приговорили к трем годам условно. Также суд обязал его выплатить $220 судебных издержек и пойти на специальные курсы по управлению гневом. Гражданское дело Джейми Фронтц (потерпевшая, - прим. ред.) все еще в силе.

Ранее Фронтц обвиняла Ковалева в избиении. По ее словам, боксер ухаживал за ней, а после отказа избил. Джейми заявили о весьма серьезных повреждениях: переломе носа, сотрясении головного мозга и смещении позвоночного диска. 

Свой последний бой Ковалев провел в ноябре 2019 года против Сауля Альвареса. Тогда россиянин проиграл мексиканцу нокаутом в 11-м раунде.

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США, Бокс, Сергей Ковалев.

Автор:

Телеграф
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