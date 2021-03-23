Ломаченко наехал на чемпиона мира, слова которого разошлись с делом (видео)

Украинский боксер Василий Ломаченко, который после поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года ищет себе соперника, рассказал, как сорвался его поединок с чемпионом мира WBC Девином Хэйни. По словам украинца, Девин обманул и его, и людей, ведь соскочил от схватки с ним. Более того, американец, ведя перепалку в twitter с Ломаченко, уже имел подписанный контракт на бой с Хорхе Линаресом.

"Они (Хэйни, - прим. ред.) заявили в прямом эфире, что отправили контракт на бой с Ломаченко. Они должны были послать контракт или моему менеджеру, или промоутеру. Ничего нет. Я с Бобом Арумом говорил по поводу этого боя, я просил организовать бой с Хэйни. Но потом я узнал, что уже есть дата его боя с Линаресом и есть контракт на май. Мы ждать Девина не будем", - рассказал Ломаченко в комментарии для Youtube-канала SNOWQUEENLA.

Ранее "Телеграф" сообщал, что промоутер Ломаченко нашел для украинца соперника в Японии. Недавно вызов украинцу бросил чемпион мира во втором полулегком весе Оскар Вальдес.

Отметим, Василий обвинил Лопесов, которые не хотят давать ему реванш, в трусости.