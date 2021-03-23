Скачать
Вторник, 23.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Огонь": украинская теннисистка засветила формы в крохотном бикини (фото, видео)
"Огонь": украинская теннисистка засветила формы в крохотном бикини (фото, видео)
Франция - Украина: кого Шевченко взял на игру
Франция - Украина: кого Шевченко взял на игру
В России в драке в ресторане погиб известный боец ММА
В России в драке в ресторане погиб известный боец ММА
Менеджер Усика прояснил ситуацию с боем с Джошуа (видео)
Менеджер Усика прояснил ситуацию с боем с Джошуа (видео)

Ломаченко наехал на чемпиона мира, слова которого разошлись с делом (видео)

Ломаченко наехал на чемпиона мира, слова которого разошлись с делом (видео)
Обновлено 16:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram lomachenkovasiliy

Украинский боксер Василий Ломаченко, который после поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года ищет себе соперника, рассказал, как сорвался его поединок с чемпионом мира WBC Девином Хэйни. По словам украинца, Девин обманул и его, и людей, ведь соскочил от схватки с ним. Более того, американец, ведя перепалку в twitter с Ломаченко, уже имел подписанный контракт на бой с Хорхе Линаресом.

Потенциальному сопернику Ломаченко грозит тюремный срок

"Они (Хэйни, - прим. ред.) заявили в прямом эфире, что отправили контракт на бой с Ломаченко. Они должны были послать контракт или моему менеджеру, или промоутеру. Ничего нет. Я с Бобом Арумом говорил по поводу этого боя, я просил организовать бой с Хэйни. Но потом я узнал, что уже есть дата его боя с Линаресом и есть контракт на май. Мы ждать Девина не будем", - рассказал Ломаченко в комментарии для Youtube-канала SNOWQUEENLA.

Ранее "Телеграф" сообщал, что промоутер Ломаченко нашел для украинца соперника в Японии. Недавно вызов украинцу бросил чемпион мира во втором полулегком весе Оскар Вальдес.

Отметим, Василий обвинил Лопесов, которые не хотят давать ему реванш, в трусости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 139

Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Девин Хэйни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Франция - Украина: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022
02 Вратарь "Динамо" рассказал, почему ушел от жены-балерины (видео)
03 "Огонь": украинская теннисистка засветила формы в крохотном бикини (фото, видео)
04 Во Франции футболист забил безумный гол со штрафного (видео)
05 Андрей Шевченко пообещал перейти на украинский язык (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь