Сауль Альварес отправил Ковалева в глубокий нокаут (Видео)

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала титульная встреча в полутяжёлом весе между Сергеем Ковалёвым и Саулем Альваресом.
Мексиканец с первых минут работал сосредоточенно и был собранным в обороне, что не давало возможности Ковалёву найти прорехи в обороне соперника. С четвёртого раунда Канело начал прибавлять и в атаке и постепенно стал забирать преимущество.
В последней трети поединка Альварес уже полностью контролировал ход происходящего в ринге. В одиннадцатом раунде мексиканец провёл жёсткую атаку и отправил россиянина в тяжёлый нокаут, который встал на ноги лишь при посторонней помощи.
Wow! Close fight ended by Canelo knocking out Kovalev. #boxing #CaneloKovalev #vegas pic.twitter.com/EEPtrQ9eaC
— Mick Akers (@mickakers) November 3, 2019
Таким образом, Ковалёв потерял титул чемпиона мира, в то время как Сауль завоевал пояс в четвёртой весовой категории.