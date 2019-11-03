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Сауль Альварес отправил Ковалева в глубокий нокаут (Видео)

Сауль Альварес отправил Ковалева в глубокий нокаут (Видео)
08:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер dazn_usa

Новости спорта:Сауль Альварес не вечере бокса в Лас-Вегасе победил Сергея Ковалева и завоевал пояс WBO в полутяжелом весе.

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала титульная встреча в полутяжёлом весе между Сергеем Ковалёвым и Саулем Альваресом.

Мексиканец с первых минут работал сосредоточенно и был собранным в обороне, что не давало возможности Ковалёву найти прорехи в обороне соперника. С четвёртого раунда Канело начал прибавлять и в атаке и постепенно стал забирать преимущество.

В последней трети поединка Альварес уже полностью контролировал ход происходящего в ринге. В одиннадцатом раунде мексиканец провёл жёсткую атаку и отправил россиянина в тяжёлый нокаут, который встал на ноги лишь при посторонней помощи.

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Таким образом, Ковалёв потерял титул чемпиона мира, в то время как Сауль завоевал пояс в четвёртой весовой категории.

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Бокс, WBO, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев, Сергей Ковалев - Сауль Альварес.
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