Бивол назвал главную ошибку Гвоздика в бою с Бетербиевым

Новости спорта:Дмитрий Бивол считает, что Александр Гвоздик мог выступить лучше.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол предположил, что ошибкой Александра Гвоздика в бою с Артуром Бетербиевым было то, что украинец не использовал ноги.

"Я считаю, что Гвоздик мог провести бой лучше. Он не использовал свои ноги, а стоял и принимал бой. Может быть, так случилось из-за того, что слишком нервничал. Или, возможно, хотел показать Бетербиеву свою силу и смутить его. Но, в любом случае, это не сработало", - цитирует Бивола BoxingScene.

Отмети, что Гвоздик уступил Бетербиеву свой титул WBC, проиграв техническим нокаутом в 10 раунде.