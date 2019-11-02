Скачать
Суббота, 02.11.2019
Карпаты - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча
Карпаты - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча
Футбол: где и когда смотреть матчи 13 тура украинской Премьер-лиги
Футбол: где и когда смотреть матчи 13 тура украинской Премьер-лиги
WWFC 16 в Харькове: все готово к старту масштабного турнира
WWFC 16 в Харькове: все готово к старту масштабного турнира
Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA

Бивол назвал главную ошибку Гвоздика в бою с Бетербиевым

Бивол назвал главную ошибку Гвоздика в бою с Бетербиевым
14:46 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Дмитрий Бивол считает, что Александр Гвоздик мог выступить лучше.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол предположил, что ошибкой Александра Гвоздика в бою с Артуром Бетербиевым было то, что украинец не использовал ноги.

"Я считаю, что Гвоздик мог провести бой лучше. Он не использовал свои ноги, а стоял и принимал бой. Может быть, так случилось из-за того, что слишком нервничал. Или, возможно, хотел показать Бетербиеву свою силу и смутить его. Но, в любом случае, это не сработало", - цитирует Бивола BoxingScene.

Бокс: расписание интересных боев на ноябрь 2019

Отмети, что Гвоздик уступил Бетербиеву свой титул WBC, проиграв техническим нокаутом в 10 раунде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Дмитрий Бивол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Руис: Победил Джошуа благодаря удару от Бога
02 Свитолина - Бенчич: где и когда смотреть полуфинал WTA Finals
03 Сергей Ковалев - Сауль Альварес: результаты взвешивания (Видео)
04 Денис Попов назвал своего кумира
05 Вернидуб может возглавить Шахтер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь