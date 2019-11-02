Бокс: расписание интересных боев на ноябрь 2019

Новости спорта:Ноябрь 2019 года будет насыщен очень интересными боями.

После октября, в котором сражались украинцы Деревянченко - Головкин, Усик - Уизерспун, Гвоздик - Бетербиев, наступает месяц боев с участием не менее интересных бойцов.

Главными поединками ноября станут титульные бои полутяжеловесов Сергея Ковалева и Сауля Альвареса, а также супертяжеловесов Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса.

2 ноября

Сергей Ковалев (34-3-1, 29 KO) – Сауль Альварес (52-1-2, 35 KO) – бой среди боксеров в полутяжелом весе (до 79,3 кг) за титул чемпиона мира по версии WBO.

7 ноября

Нордин Оубаали (16-0-0, 12 KO) – Такума Иноуэ (13-0-0, 3 KO) – бой среди боксеров в легчайшем весе (до 53,5 кг) за титул чемпиона мира по версии WBC.

9 ноября

Билли Джон Сондерс (28-0-0, 13 KO) – Марсело Кочерес (28-0-1, 15 KO) – бой среди боксеров во втором среднем весе (до 76,2 кг) за титул чемпиона мира по версии WBO.

23 ноября

Деонтэй Уайлдер (41-0-1, 40 KO) – Луис Ортис (31-1-0, 26 KO) – бой среди боксеров в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) за титул чемпиона мира по версии WBC.

30 ноября

Александр Беспутин (13-0-0, 9 KO) – Раджаб Бутаев (12-0-0, 9 KO) – бой среди боксеров в полусреднем весе (до 66,6 кг) за титул чемпиона мира по версии WBA.

Напомним, поединок Ковалев - Альварес состоится 3 ноября по киевскому времени.