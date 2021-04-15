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Гвоздик объяснил трудности, с которыми столкнулся Ломаченко (видео)

Гвоздик объяснил трудности, с которыми столкнулся Ломаченко (видео)
Обновлено 11:25 Сегодня Телеграф Фото: Instagram alex_gvozdyk

Украинский боксер, экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC, бронзовый призер Олимпиады-2012, Александр Гвоздик объяснил, с какими трудностями столкнулся его соотечественник Василий Ломаченко, проиграв американцу Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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По мнению "Гвоздя", Лопес является для промоутеров более ценным активом, чем Ломаченко, ведь американец моложе, не стесняется трэш-тока и умеет продавать бои. Поэтому  Александр не видит, за счет чего боксерские боссы дадут Василию реванш с Теофимо. Хотя Александр отмечает, что Ломаченко по силам взять реванш.

"Ломаченко может вернуть свои пояса. Если взять физические возможности Василия, то он не только может вернуть пояса в легком весе, но и добыть титулы в следующей весовой категории. Однако с другой стороны здесь вмешивается боксерская политика и сейчас в Top Rank Лопес является главным активом. Главным вариантом для Ломаченко является каким-то образом добиться реванша с Теофимо и победить его, что ему ему, скорее всего, удастся. Но дадут ли ему это сделать? У меня на этот счет есть сомнения, ведь Лопес более ценный актив - он моложе, эпатажнее, он продает бои. По моему мнению, боссы не дадут "Ломе" реванш", - рассказал Гвоздик в комментарии для luckypunchnet.

Также Гвоздик поделился мнением касательно грядущего поединка Ломаченко, который проведет схватку с японцем Масайоши Накатани. Александр считает, что японец не составит проблем для Василия, однако украинцу нужно выступить так, чтобы общественность заговорила о нем.

"Вася разберет Накатани по запчастям", - заявил Гвоздик.

Поединок Ломаченко - Канатани намечен на лето 2021 года. Японец уже успел опубликовать постер к шоу.

Ранее Гвоздик поведал о своем возращении на ринг

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Александр Гвоздик, Василий Ломаченко.
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