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Соперник Ломаченко опубликовал постер к бою с украинцем (фото)

Соперник Ломаченко опубликовал постер к бою с украинцем (фото)
Обновлено 19:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram masayosinakatani

Украинский боксер-легковес, двукратный олимпийский чемпион, Василий Ломаченко проведет бой с японцем Масайоши Накатани. Соперник украинца уже начал продвигать поединок, опубликовав постер с шоу.

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Постер выполнен я японском национальном стиле. Ожидается, что боксеры проведут бой в начале лета 2021 года. Этот поединок станет для Василия первым после потери всех чемпионских титулов в бою с американцем Теофимо Лопесом.

Накатани опубликовал постер на своей страничке в Instagram:

 
 
 
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Публикация от 中谷 正義 (@masayosinakatani)

"Телеграф" напоминает, что идея боя Ломаченко - Накатани возникла у промоутера Боба Арума, однако украинец сам попытался организовать себе чемпионский поединок с Девином Хэйни. В итоге после твиттерной войны стало понятно, что американец водил украинца за нос.

Примечательно, что Накатани также сражался с Теофимо Лопесом. В сентябре 2019 года японец единогласным решением судей проиграл американцу. После этого Масайоши нокаутировал Феликса Вердехо.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Василий Ломаченко, Масайоши Накатани.
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