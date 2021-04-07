Соперник Ломаченко опубликовал постер к бою с украинцем (фото)

Украинский боксер-легковес, двукратный олимпийский чемпион, Василий Ломаченко проведет бой с японцем Масайоши Накатани. Соперник украинца уже начал продвигать поединок, опубликовав постер с шоу.

Постер выполнен я японском национальном стиле. Ожидается, что боксеры проведут бой в начале лета 2021 года. Этот поединок станет для Василия первым после потери всех чемпионских титулов в бою с американцем Теофимо Лопесом.

Накатани опубликовал постер на своей страничке в Instagram:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 中谷 正義 (@masayosinakatani)

"Телеграф" напоминает, что идея боя Ломаченко - Накатани возникла у промоутера Боба Арума, однако украинец сам попытался организовать себе чемпионский поединок с Девином Хэйни. В итоге после твиттерной войны стало понятно, что американец водил украинца за нос.

Примечательно, что Накатани также сражался с Теофимо Лопесом. В сентябре 2019 года японец единогласным решением судей проиграл американцу. После этого Масайоши нокаутировал Феликса Вердехо.