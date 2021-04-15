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Гвоздик назвал условие для возвращения на ринг (видео)

Гвоздик назвал условие для возвращения на ринг (видео)
10:59 Сегодня Телеграф Фото: Instagram alex_gvozdyk

Украинский боксер, экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе, Александр Гвоздик назвал условие для своего возвращения на ринг. По словам "Гвоздя", такой вариант развития событий возможен, однако маловероятен. 

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Александр в интервью Luckypunchnet поведал, что после чемпионского поединка Власов - Смит, в котором победил американец, он постебал фанатов, которые верят в его возвращение на ринг. Александр опубликовал пост, в котором заверил, что ему обещают бой с победителем этой схватки, однако на самом деле дела обстоят иным образом. 

"На самом деле этот пост в какой-то мере стеб. Я знаю, как работает этот спорт, бизнес. Я знаю реалии на сегодняшний день в моем весе, в частности, для меня. Это был юмор, что мне кто-то сделает бой со Смитом. Я прекрасно понимаю, что ничего подобного не произойдет", - заявил Гвоздик.

Александр также добавил, что не исключает своего возращения на ринг, однако исходя из реальности это маловероятно.

"На сегодняшний день условия, чтобы я вернулся такие, что мне и третью часть не предложат таких условий. Соответственно, я даже не вижу смысла об этом говорить. Это должно   быть достойное финансовое вознаграждение, которого на сегодняшний день быть не может", - подытожил боксер.

"Телеграф" напоминает, что свой последний поединок Александр проиграл нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву, который стал объединенным чемпионом WBC и IBF. Периодически украинец намекает на свое возвращение.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Александр Гвоздик.
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