Атлас назвал истинную причину ухода Гвоздика из бокса

Бывший тренер экс-чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика Тедди Атлас прокомментировал уход украинца из спорта. Слова специалиста приводит boxingscene.

"Я хотел, чтобы у Гвоздика было полгода отдыха после боя с Бетербиевым. Он провел великий бой. Его промоутер (Боб Арум, - прим. ред.) должен был вернуть его на ринг. Александр уже готовился к возвращению в апреле и даже велись предворительные разговоры о поединке. Однако случилось то, что случилось (глобальная пандемия коронавируса, - прим. ред.). Если бы Гвоздик провел бой в апреле, он бы до сих пор боксировал" - рассказал Атлас в своем подкасте 'The Fight'.

Украинский боксер-профессионал Александр Гвоздик неожиданно решил завязать с боксом в июне. Позднее Александр объяснил свое решение тем, что хочет сохранить свое здоровье и сосредоточится на бизнесе.

В Украине с грустью восприняли решение боксера, однако некоторые украинский бойцы уверены, что Гвоздик пока не сказал свое последнее слово в боксе.

Свой последний бой Александр Гвоздик провел в октябре 2019 года, проиграв в объединительном поединке с россиянином Артуром Бетербиевым.