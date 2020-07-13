Скачать
Понедельник, 13.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лунин пропустил два гола за три минуты (Видео)
Лунин пропустил два гола за три минуты (Видео)
Первый в мире: прыжку Бубки исполнилось 35 лет (Видео)
Первый в мире: прыжку Бубки исполнилось 35 лет (Видео)
В Польше подрались бывшие "Украинские атаманы" (Видео)
В Польше подрались бывшие "Украинские атаманы" (Видео)
Гениальный пас Невеша - в обзоре матча Вулверхэмптон - Эвертон (Видео)
Гениальный пас Невеша - в обзоре матча Вулверхэмптон - Эвертон (Видео)

Атлас назвал истинную причину ухода Гвоздика из бокса

Атлас назвал истинную причину ухода Гвоздика из бокса
Обновлено 17:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Бывший тренер экс-чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика Тедди Атлас прокомментировал уход украинца из спорта. Слова специалиста приводит boxingscene.

"Я хотел, чтобы у Гвоздика было полгода отдыха после боя с Бетербиевым. Он провел великий бой. Его промоутер (Боб Арум, - прим. ред.) должен был вернуть его на ринг. Александр уже готовился к возвращению в апреле и даже велись предворительные разговоры о поединке. Однако случилось то, что случилось (глобальная пандемия коронавируса, - прим. ред.). Если бы Гвоздик провел бой в апреле, он бы до сих пор боксировал" - рассказал Атлас в своем подкасте 'The Fight'.

Украинский боксер-профессионал Александр Гвоздик неожиданно решил завязать с боксом в июне. Позднее Александр объяснил свое решение тем, что  хочет сохранить свое здоровье и сосредоточится на бизнесе.

В Украине с грустью восприняли решение боксера, однако некоторые украинский бойцы уверены, что Гвоздик пока не сказал свое последнее слово в боксе.

Свой последний бой Александр Гвоздик провел в октябре 2019 года, проиграв в объединительном поединке с россиянином Артуром Бетербиевым.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, Тедди Атлас.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Борьба за второе место: турнирное положение после осечки Динамо с Александрией
02 Пушечный удар Ляказетта - в обзоре матча Тоттенхэм - Арсенал (Видео)
03 Такого в УПЛ не увидишь: невероятный гол Сичинавы в ворота Волыни (Видео)
04 Динамо сенсационно потеряло очки с Александрией (Видео)
05 Селезнев пошел по стопам Роналду, оформив дубль с пенальти (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь