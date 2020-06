Гвоздик уходит из бокса

Инсайдер ESPN Стив Ким на своей странице в twitter сообщил, что украинский боксер, бывший чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик принял решение завершить карьеру боксера.

Гвоздик в 2012-м году стал бронзовым призером Олимпиады (Лондон), а на Кубке Европы (2010) и Универсиаде (2013) добыл золото. В профессионалы отправился в 2014-м году, тогда же провел свой дебютный бой на профи-ринге.

Всего за карьеру провел 18 боев как профессионал, добыл семнадцать побед (14 – нокаутом), но последний бой проиграл россиянину Артуру Бетербиеву, которому и достался пояс WBC. Гвоздику – 33, и его решение – это сенсация в мире бокса.

Just filed, 'the Nail' Oleksandr Gvozdyk has announced his retirement from #boxing. Just 33 years old. One of the most intelligent and engaging individuals you'll never meet. Good luck to him in the next chapter of his life...

— Steve Kim (@StevESPNKim) June 9, 2020