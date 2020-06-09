Боб Арум рассказал о дефиците иностранных боксеров в США

Новости спорта:Боб Арум зазывает иностранных боксеров приезжать в США.

Американский промоутер Боб Арум признался, что ему не хватает боксеров из-за рубежа для наполнения своих вечеров бокса в США после снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса и пригласил всех иностранных боксеров, у которых есть такая возможность, приехать в США для участие в шоу его компании Top Rank.

«Для многих боев, которые мы организовываем, нам недоступны боксеры, которые находятся за пределами США, — сказал Арум в подкасте WBC Talks. — Я обращаюсь ко всем — если у вас есть боксер за пределами США, и вы знаете или можете сделать так, чтобы он приехал сюда, если у него есть виза, просто позвоните нам.

Мы будем рады вас видеть у нас. У меня есть отличные боксеры из Великобритании, но я не могу привезти их в США из-за запрета».

В качестве примера Арум привел двух австралийских боксеров, братьев Джейсона и Эндрю Молоуни, которые добились специального разрешения от правительства Австралии и прилетели в США для участия в июньских шоу Top Rank в Лас-Вегасе.