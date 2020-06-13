Шелестюк: Если будет хороший вариант, то Гвоздик вернется на ринг

Тарас Шелестюк уверен, что экс-чемпион WBC вернется в ринг.

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) прокомментировал завершение карьеры экс-чемпиона в полутяжелом весе Александра Гвоздика (17-1, 14 KO).

Шелестюк уверен, что украинец еще вернется в ринг.

"Я знаю Гвоздика. Мы с ним попали в сборную в 2009 году вместе, ездили на чемпионат мира в Милан, в Баку.

Он грамотный парень. Думаю, что он принял это решение из-за того, что ему есть, чем заняться. От него не было заявлений, только от его менеджера. Я уверен, что он еще вернется и отбоксирует один или пару поединков. Если будет хороший вариант, он проведет бой.

Желаю ему только удачи и успехов в жизни. На боксе жизнь не заканчивается", - сказал Шелестюк в эфире pro_boxing_ua.