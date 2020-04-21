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Шелестюк поделился своими карьерными амбициями

Шелестюк поделился своими карьерными амбициями
20:40 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Полусредневес вспомнил, что был в одной команде с с украинскими боксерами-чемпионами в 2012 году.

Непобежденный украинец Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) на Олимпиаде-2012 боксер выступал в одной команде с Александром Усиком (17-0, 13 КО), Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО), которые уже успели завоевать по чемпионскому титулу в профессиональном боксе.

Бронзовый призер Игр в Лондоне признался в интервью Bad Left Hook, что в скором времени надеется повторить успех своих коллег.

"Я с детства смотрел все поединки профессионалов и пытался копировать их манеру ведения боя на тренировках. Мне нравилось битвы вроде Гатти - Уорд. Конечно, воскресным утром я всегда смотрел поединки братьев Кличко.

Будет очень сложно организовать бой Ломаченко и Лопеса без зрителей

Я с юных лет знал, что хочу выступить на Олимпиаде, а затем перейти в профи, чтобы стать чемпионом мира. Я думал, что все будет намного проще. Я планировал выступить на Олимпиаде 2004 года в Афинах, но мне понадобилось 12 лет тренировок, чтобы достичь уровня, на котором я был бы конкурентоспособным. Я доволен своей любительской карьерой. Эти воспоминания будут со мной всю жизнь.

В 2012 году у нас была лучшая украинская команда в истории. Усик, Ломаченко и Гвоздик стали чемпионами мира. Я надеюсь, что наступит и мое время присоединиться к ним".

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Бокс, Тарас Шелестюк, Александр Гвоздик, Новости спорта, Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик.
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