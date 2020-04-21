Новости спорта:Поединок был перенесен с мая на неопределенный срок.

Промоутер Боб Арум рассказал о сложностях организации следующего боя Василия Ломаченко в условиях пандемии коронавируса.

В конце мая украинец должен был драться с Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира, но бой был бессрочно перенесен из-за пандемии.

"Будет очень сложно организовать бой Ломаченко и Лопеса без зрителей.

Мы не сможем организовать любой поединок с Ломой, пока не будут открыты границы, потому что он вернулся в Украину перед карантином", — рассказал Арум.

"В таком спорте, как бокс, деньги за билеты составляют большую часть общего дохода. Не представляю, как можно провести такой бой без зрителей".

Ранее сам Лопес заявил, что не хочет драться с Ломаченко при пустых трибунах.

Теофимо стал чемпионом мира по версии IBF после уверенной победы над Ричардом Комми в декабре прошлого года.

Ломаченко провел последний бой в августе прошлого года, когда единогласным решением судей победил британца Люка Кэмпбелла и выиграл титул WBC.