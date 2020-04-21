Боб Арум допускает очередной перенос боя Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер

Новости спорта:А также отвергает вероятность проведения боя без зрителей.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум допускает очередной перенос третьего боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Арум заявил, что третья встреча двух супертяжеловесов может не состояться в октябре, поскольку осенью еще может остаться в силе запрет на проведение массовых мероприятий в США.

"Бой Фьюри и Уайлдера, возможно, придется перенести на пару месяцев. В боксе деньги, полученные от продажи билетов, составляют очень высокий процент дохода. Я совершенно не понимаю, как можно проводить большие бои без зрителей".

"Во время их последнего боя зрители принесли в кассу порядка 17 миллионов долларов. Если речь о боях, которые собирают по 2-3 тысячи зрителей, то их можно проводить при пустых трибунах. Но поединок Фьюри — Уайлдер проводить без зрителей невозможно".

Третий бой Фьюри и Уайлдера должен состояться в Лас-Вегасе 3 октября. Изначально их встреча планировалась на июль, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на осень.

В феврале Фьюри победил Уайлдера в рематче техническим нокаутом, отобрав у того чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе. Первый их бой, состоявшийся в декабре 2018 года, завершился вничью.