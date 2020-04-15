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Малиновский рассказал об отношениях с главным тренером Аталанты

Малиновский рассказал об отношениях с главным тренером Аталанты
08:57 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинец имеет нормальные и рабочие отношения с наставником.

Хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал, что у него с тренером Джан Пьеро Гасперини установились нормальные отношения.

"У нас с Гасперини рабочие отношения. Он подсказывает, а я могу спросить у него, если что-то не понимаю. Если он недоволен твоей игрой, то на следующий матч может поставить другого футболиста".

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"Сейчас Гасперини говорит, что нужно поддерживать себя в хорошем тонусе. Потому что если мы вернемся доигрывать, то не будет особо времени набирать кондиции", - поведал Малиновский.

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Сборная Украины, Серия А, ФК Аталанта, Руслан Малиновский.
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