"Хочу оставаться здоровым": Гвоздик объяснил свое решение завершить карьеру боксера

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал свое решение завершить профессиональную карьеру в боксе.

"Чувствую себя в полном порядке. Сейчас я чувствую, что это было верное время для перемен", — рассказал Гвоздик.

"С этой ситуацией вокруг коронавируса я знал, что мне придется начинать почти с нуля. Никто сразу не предложил бы мне драться за титул. Это во-первых. Во-вторых, мне 33 года, я здоров и хочу таким оставаться. Я ищу новые возможности в жизни помимо бокса. Чувствую себя сильнее, чем когда-либо до этого.

Всегда стараюсь мыслить трезво. Почему Бетербиев должен был предоставить мне реванш? Такой вариант не был предусмотрен в нашем контракте, поэтому это решение — за ним. Я согласен, что он не обязан давать мне реванш. На его месте я бы тоже, наверное, не согласился. Он планирует объединять титулы и становиться абсолютным чемпионом. Почему он должен оглядываться и снова драться со мной? Мы не друзья.

За 22 года в спорте я познакомился со многими людьми в спорте и бизнесе. Не буду давать комментарии о том, чем буду заниматься, но поверьте — я в порядке.

Возвращение в ринг? Посмотрим. Будет зависеть от того, как у меня сложится с бизнесом. Никогда не говори "никогда". Пока я не уверен, как хочу поступить".

На протяжении карьеры Гвоздик добыл 16 побед подряд прежде, чем уступить Артуру Бетербиеву в объединительном бою в октябре прошлого года.