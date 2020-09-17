Гвоздик намекнул на свое возвращение в профи-бокс (Видео)

Украинский боксер, экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик находится в превосходной форме. "Гвоздь" в своем instagram показал видео, как он избивает боксерскую грушу на фоне спарринга Василия Ломаченко. Спортсмен сопроводил пост комментарием "разогрев".
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Пользователи Сети сразу же набросились на Александра с комментариями и просьбами вернуться на ринг.
Телеграф напоминает, что Александр решил завершить профессиональную карьеру боксера после того, как его команда не сумела договориться о бое-реванше с чемпионом WBC/IBF Артуром Бетербиевым. В октябре 2019 в объединительном бою Александр нокаутом уступил россиянину. Затем в спорте, да и в боксе в целом, наступила коронавирусная пауза, во время которой The Nail объявил о своем решении.
На профессиональном ринге Александр провел 18 боев, добыв 17 побед.