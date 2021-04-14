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Ломаченко сразился с Усиком: кто победил (видео)

Ломаченко сразился с Усиком: кто победил (видео)
Обновлено 17:06 Сегодня Телеграф Фото: Instagram lomachenkovasiliy

Украинские боксеры-профессионалы Александр Усик и Василий Ломаченко выясняли, кто из них лучший. Правда, для этого спортсмены выбрали не реальный ринг, а виртуальный. 

Тайсон Фьюри дал неутешительный прогноз для Усика

Боксеры провели несколько раундов в файтинге, в ходе которых победил двукратный олимпийский чемпион Ломаченко. Усик отметился тем, что провел "бой", выбрасывая лишь один удар - джеб. Василий отметил это, сравнив Александра со своим сыном Анатолием, который играет в схожей манере. Добыв победу, Ломаченко вскинул руки вверх и выкрикнул "Новая легенда".

Кадры с "поединка" Василий опубликовал на своей страничке в Instagram:

 
 
 
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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

"Телеграф" напоминает, что Ломаченко летом ожидает бой против японца Масайоши Накатани. Соперник украинца недавно опубликовал постер поединка. Что касается Усика, то его схватка с британцем Джо Джойсом за титул временного чемпиона WBO в супертяжелом весе находится под вопросом, ведь до сих пор не подтвержден бой Джошуа - Фьюри, а еще "Джаггернаут" не доволен финансовой стороной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик провел свое второе шоу в качестве промоутера. У нас на сайте доступно полное видео мероприятия.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 212

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Бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик.
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