Ломаченко сразился с Усиком: кто победил (видео)

Украинские боксеры-профессионалы Александр Усик и Василий Ломаченко выясняли, кто из них лучший. Правда, для этого спортсмены выбрали не реальный ринг, а виртуальный.

Боксеры провели несколько раундов в файтинге, в ходе которых победил двукратный олимпийский чемпион Ломаченко. Усик отметился тем, что провел "бой", выбрасывая лишь один удар - джеб. Василий отметил это, сравнив Александра со своим сыном Анатолием, который играет в схожей манере. Добыв победу, Ломаченко вскинул руки вверх и выкрикнул "Новая легенда".

Кадры с "поединка" Василий опубликовал на своей страничке в Instagram:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

"Телеграф" напоминает, что Ломаченко летом ожидает бой против японца Масайоши Накатани. Соперник украинца недавно опубликовал постер поединка. Что касается Усика, то его схватка с британцем Джо Джойсом за титул временного чемпиона WBO в супертяжелом весе находится под вопросом, ведь до сих пор не подтвержден бой Джошуа - Фьюри, а еще "Джаггернаут" не доволен финансовой стороной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик провел свое второе шоу в качестве промоутера. У нас на сайте доступно полное видео мероприятия.