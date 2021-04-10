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Вечер бокса Усика в Киеве: онлайн-трансляция (видео)

Вечер бокса Усика в Киеве: онлайн-трансляция (видео)
Обновлено 18:24 Сегодня Телеграф Фото: Instagram usyk17.promotions

В субботу, 10 апреля, на WePlay Esports Arena в Киеве состоится второй вечер профессионального бокса от промоутерской компании украинского супертяжа Александра Усика. В главном поединке шоу на ринг выйдут украинец Рамиль Гаджиев и белорус Иван Мурашкин. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция шоу, которое начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Видео онлайн-трансляция шоу The Ultimate Boxing Night:

Кард турнира:

Посмотреть шоу также можно на телеканале Xsport и на платформах DAZN и Twitch - WePlay Esports.

"Телеграф" напоминает, что первое шоу в качестве промоутера Усик провел летом 2020 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в переговорах Усика с Джойсом есть проблемный момент.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,310

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Бокс, Александр Усик.
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