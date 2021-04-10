Вечер бокса Усика в Киеве: онлайн-трансляция (видео)

В субботу, 10 апреля, на WePlay Esports Arena в Киеве состоится второй вечер профессионального бокса от промоутерской компании украинского супертяжа Александра Усика. В главном поединке шоу на ринг выйдут украинец Рамиль Гаджиев и белорус Иван Мурашкин. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция шоу, которое начнется в 20:00 по киевскому времени.

Видео онлайн-трансляция шоу The Ultimate Boxing Night:

Кард турнира:

Посмотреть шоу также можно на телеканале Xsport и на платформах DAZN и Twitch - WePlay Esports.

"Телеграф" напоминает, что первое шоу в качестве промоутера Усик провел летом 2020 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в переговорах Усика с Джойсом есть проблемный момент.