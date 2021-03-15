"Якась дурня": Усик рассказал, как его подставила Марченко (видео)

Украинский боксер Александр Усик заявил, что не снимался в фильме "Паломница" жены нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Соответствующее видеопризнание было выложено в ТикТок "ПравдаТУТ Львів".

"Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это просто какой-то бред получился", - сказал Усик.

По его словам, фрагмент, продемонстрированный в фильме, был записан еще год или более назад.

Усик рассказал, что тогда Марченко снимала фильм о Лавре и монахи предложили ему поговорить с ней, поскольку тот хорошо знал историю храма и устройство пещер.

"Это и является информационной войной. Когда кому-то плохо, они дурят. Я уже устал молчать, когда люди так делают", - сказал он.

Как известно, Усик не в первый раз снимается в фильме о церкви. Ранее он угодил в скандал после съемок в российском пропагандистском фильме вместе с Василием Ломаченко. После этого оба боксера угодили в базу "Миротворца".