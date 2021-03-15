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"Якась дурня": Усик рассказал, как его подставила Марченко (видео)

"Якась дурня": Усик рассказал, как его подставила Марченко (видео)
Обновлено 21:20 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Украинский боксер Александр Усик заявил, что не снимался в фильме "Паломница" жены нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко. 

Соответствующее видеопризнание было выложено в ТикТок "ПравдаТУТ Львів". 

"Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это просто какой-то бред получился", - сказал Усик. 

По его словам, фрагмент, продемонстрированный в фильме, был записан еще год или более назад.

Усик рассказал, что тогда Марченко снимала фильм о Лавре и монахи предложили ему поговорить с ней, поскольку тот хорошо знал историю храма и устройство пещер.

"Это и является информационной войной. Когда кому-то плохо, они дурят. Я уже устал молчать, когда люди так делают", - сказал он. 

Как известно, Усик не в первый раз снимается в фильме о церкви. Ранее он угодил в скандал после съемок  в российском пропагандистском фильме вместе с Василием Ломаченко. После этого оба боксера угодили в базу "Миротворца".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 430

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Оксана Марченко, Александр Усик.
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