Усик рассказал жене Медведчука, что бьет соперников с любовью (видео)

Украинский боксер-супертяж Александр Усик стал участником проекта Оксаны Марченко "Паломница". В первом фильме спортсмен рассказал о вере, а также о своей мотивации в боксе. По словам Александра, он бьет соперников в ринге с любовью, а его движущей силой является не деньги, а достижение целей.

"У меня нет агрессии ни к одному оппоненту. У меня нет агрессии, которая бы меня путала. У меня нет такого, что хочу сделать ему больно, такого нет. Перед каждым поединком я молюсь не только о том, чтобы Всевышний помог мне выйти своими ногами из ринга, а и моему оппоненту. Всевышний дал создать этот вид спорта, но он не сказал, "Будь агрессивен, или бей его сильно и ненавидь его". Нет. Можно же с любовью бить. Меня мотивирует достижение целей, которые я ставлю, то есть, преодоление трудностей. Меня не мотивируют деньги, меня не мотивируют замки, машины и так далее. Меня мотивирует преодоление того, к чему я иду".

Усик не в первый раз снимается в фильме о церкви. Ранее Александр угодил в скандал, снявшись в российском пропагандистском фильме вместе с Василием Ломаченко. После этого оба боксера угодили в базу "Миротворца".

"Телеграф" напоминает, что потенциальный соперник Усика Джо Джойс нагрубил украинцам после приглашения Александра сразиться в Киеве.

Ранее Оксана Марченко и ее муж Виктор Медведчук попали под санкции от Совета национальной безопасности и обороны Украины. Первыми под санкциями оказались "каналы Медведчука", которые принадлежат его "правой руке" Тарасу Козаку.