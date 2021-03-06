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Джойс нагрубил Усику после приглашения в Киев

Джойс нагрубил Усику после приглашения в Киев
01:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter BTSportBoxing

Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) остро отреагировал на приглашение от Александра Усика, который позвал небитого боксера в Киев на НСК "Олимпийский". Украинец хочет провести бой на родине, однако в ближайшем поединке, судя по всему, такой вариант маловероятен.

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На приглашение Усика Джойс ответил весьма злобно: "Ах, вы живы, в Киеве вы не могли наполнить ванну, не говоря уже о стадионе, до скорой встречи в Великобритании. P.S. Я скучаю за тобой", - ответил Джой Александру в twitter. 

"Телеграф" напоминает, что Джойс вероятнее всего станет соперником Усика. На кону их поединка будет стоять пояс временного чемпиона WBO, затем победитель схватки станет полноценным обладателем титула Организации. Все это стало возможным после договоренности Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа о схватке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "война" в twitter между Ломаченко и чемпионом мира завершилась договоренностью о поединке.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Александр Усик, Джо Джойс.
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