Джойс нагрубил Усику после приглашения в Киев

Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) остро отреагировал на приглашение от Александра Усика, который позвал небитого боксера в Киев на НСК "Олимпийский". Украинец хочет провести бой на родине, однако в ближайшем поединке, судя по всему, такой вариант маловероятен.

На приглашение Усика Джойс ответил весьма злобно: "Ах, вы живы, в Киеве вы не могли наполнить ванну, не говоря уже о стадионе, до скорой встречи в Великобритании. P.S. Я скучаю за тобой", - ответил Джой Александру в twitter.

Ah your alive, you couldn’t fill a bath in Kiev let alone a stadium, see you in the UK very soon.

PS I miss you #THEJUGGERNAUT https://t.co/WNUmUEltBb

— Joe Joyce (@JoeJoyceBoxing) March 5, 2021