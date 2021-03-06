Джойс нагрубил Усику после приглашения в Киев

Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) остро отреагировал на приглашение от Александра Усика, который позвал небитого боксера в Киев на НСК "Олимпийский". Украинец хочет провести бой на родине, однако в ближайшем поединке, судя по всему, такой вариант маловероятен.

На приглашение Усика Джойс ответил весьма злобно: "Ах, вы живы, в Киеве вы не могли наполнить ванну, не говоря уже о стадионе, до скорой встречи в Великобритании. P.S. Я скучаю за тобой", - ответил Джой Александру в twitter.

Ah your alive, you couldn’t fill a bath in Kiev let alone a stadium, see you in the UK very soon.

PS I miss you #THEJUGGERNAUT https://t.co/WNUmUEltBb — Joe Joyce (@JoeJoyceBoxing) March 5, 2021

"Телеграф" напоминает, что Джойс вероятнее всего станет соперником Усика. На кону их поединка будет стоять пояс временного чемпиона WBO, затем победитель схватки станет полноценным обладателем титула Организации. Все это стало возможным после договоренности Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа о схватке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "война" в twitter между Ломаченко и чемпионом мира завершилась договоренностью о поединке.