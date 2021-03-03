Усик будет ждать: Джошуа и Фьюри согласовали контракт на два боя

Британские боксеры-чемпионы Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) договорились о проведении двух поединков. Об этом сообщил спортивный журналист Майкл Бенсон, который ссылается на промоутера "Цыганского Короля" Боба Арума. Официальное подписание контрактов состоится позднее, сейчас представители боксеров заняты бумажной работой.

"Боб Арум заявил, что теперь все согласовано для поединка Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри, и никаких вопросов, которые нужно решить в ходе переговоров, не осталось. Он сказал, что в настоящее время они подписывают все контракты, официальное объявление будет сделано позже", - гласит сообщение от Бенсона в twitter.

Bob Arum has revealed that they're working on agreeing a start time for Jose Ramirez vs Josh Taylor which is more accommodating for UK fans. First bell for the undisputed fight could ring around midnight/1am UK time, rather than a 4am/5am start. UK TV broadcaster TBC. [@IFLTV] — Michael Benson (@MichaelBensonn) March 3, 2021

Отметим, AJ владеет поясами WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а Фьюри является чемпионом по версиям WBC и The Ring в той же весовой категории. Таким образом, победитель этого противостояния станет абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Украинский боксер Александр Усик должен был сразиться с Энтони Джошуа, так как является обязательным претендентом на пояс WBO, однако Организация под давлением общественности пошла на уступки в этом вопросе и украинец не увидит чемпионского боя в ближайшее время. Ожидается, что Усик сразится с небитым британцем Джо Джойсом за "временный" пояс Организации, а победитель этой схватки со временем станет полноценным чемпионом WBO (после первого боя Джошуа - Фьюри, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик возглавил рейтинг WBA и может сразиться за пояс по этой линии с одним из многочисленных чемпионов Ассоциации.