Скачать
Среда, 03.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В России олимпийский чемпион замерз насмерть
В России олимпийский чемпион замерз насмерть
Лунин похвастался новой машиной, которую заработал на лавке "Реала" (фото)
Лунин похвастался новой машиной, которую заработал на лавке "Реала" (фото)
"Кандидат в мэры Киева": Селезнев переключился на бокс (видео)
"Кандидат в мэры Киева": Селезнев переключился на бокс (видео)
Макгрегору еще повезло: боец ММА наглядно показал убойный лоу-кик (видео)
Макгрегору еще повезло: боец ММА наглядно показал убойный лоу-кик (видео)

Усик будет ждать: Джошуа и Фьюри согласовали контракт на два боя

Усик будет ждать: Джошуа и Фьюри согласовали контракт на два боя
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер BoxingKingdom14

Британские боксеры-чемпионы Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсон Фьюри  (30-0-1, 21 КО) договорились о проведении двух поединков. Об этом сообщил спортивный журналист Майкл Бенсон, который ссылается на промоутера "Цыганского Короля" Боба Арума. Официальное подписание контрактов состоится позднее, сейчас представители боксеров заняты бумажной работой.

Усик заявил об "ограблении" Ломаченко в США (видео)

"Боб Арум заявил, что теперь все согласовано для поединка Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри, и никаких вопросов, которые нужно решить в ходе переговоров, не осталось. Он сказал, что в настоящее время они подписывают все контракты, официальное объявление будет сделано позже", - гласит сообщение от Бенсона в twitter.

Отметим, AJ владеет поясами WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а Фьюри является чемпионом по версиям WBC и The Ring в той же весовой категории. Таким образом, победитель этого противостояния станет абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Украинский боксер Александр Усик должен был сразиться с Энтони Джошуа, так как является обязательным претендентом на пояс WBO, однако Организация под давлением общественности пошла на уступки в этом вопросе и украинец не увидит чемпионского боя в ближайшее время. Ожидается, что Усик сразится с небитым британцем Джо Джойсом за "временный" пояс Организации, а победитель этой схватки со временем станет полноценным чемпионом WBO (после первого боя Джошуа - Фьюри, - прим. ред.). 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик возглавил рейтинг WBA и может сразиться за пояс по этой линии с одним из многочисленных чемпионов Ассоциации

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 249

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нападающий "Динамо" не хочет возвращаться в Украину
02 В России олимпийский чемпион замерз насмерть
03 Гол Роналду - в обзоре матча "Ювентус" - "Специя" (видео)
04 В Турции объявился "вратарь-мотала" (видео)
05 Умер известный российский комментатор, работавший в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь