Усик будет ждать: Джошуа и Фьюри согласовали контракт на два боя

Британские боксеры-чемпионы Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) договорились о проведении двух поединков. Об этом сообщил спортивный журналист Майкл Бенсон, который ссылается на промоутера "Цыганского Короля" Боба Арума. Официальное подписание контрактов состоится позднее, сейчас представители боксеров заняты бумажной работой.

"Боб Арум заявил, что теперь все согласовано для поединка Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри, и никаких вопросов, которые нужно решить в ходе переговоров, не осталось. Он сказал, что в настоящее время они подписывают все контракты, официальное объявление будет сделано позже", - гласит сообщение от Бенсона в twitter.

